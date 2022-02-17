أنقرة (زمان التركية) – رُشح أنيس كانتر فريدم، لاعب الدوري الأميركي للمحترفين، والمعارض لسياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنيل جائزة نوبل للسلام.

أنيس كانتر من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام لهذا العام بناءً على اقتراح من مشرع نرويجي.

فريدم ذو الأصول التركية، كان أيضا هدفًا للحكومة الصينية لانتقاده موقف بكين تجاه مسلمي التبت والأويغور. خلال المباريات، كان كانتر يرتدي حذاءًا كتب عليه “التبت الحرة” ودعا إلى مقاطعة أولمبياد بكين 2022.

وفقًا للمقال الذي نُشر في مجلة أتلانتيك، وهي إحدى الدوريات المرموقة في السياسة الخارجية والسياسة في الولايات المتحدة، أرسل 30 من الحائزين على جائزة نوبل أيضًا خطابًا إلى فريق بوسطن سلتكس، يطالبونهم فيه بعدم إزالة كانتر من الفريق، وعدم الخضوع لضغوط الصين.

يذكر أن كانتر طالب مؤخرا الحكومة اليونانية، التي رحلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين إلى تركيا من من جهة نهر ماريتسا، بوقف عمليات الترحيل، لأن الأشخاص الذين يتم ترحيلهم هم أناس ينتقدون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان علنًا، ويواجهون اضطهادًا رهيبًا عند إعادتهم إلى تركيا.

وكان كانتر غير لقبه إلى “فريدم” تزامنا مع حصوله أواخر العام الماضي على الجنسية الأمريكية، بعد سحب جنسيته التركية منه.

كانتر البالغ من العمر 29 عامًا، يعد من أبرز معارضي الرئيس أردوغان. انتقد كانتر علنًا أردوغان والحكومة، تم إلغاء جواز سفره في عام 2017 وصدرت مذكرة توقيف بحقه في عام 2019.