أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي، باريش يركاداش، أن أيهان بيلجن القيادي السابق في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سيشكل حزبًا جديدًا ينضم إليه أعضاء مستقيلين من الأحزاب التركية.

يركاداش قال إن بيلجن سرّع من وتيرة تأسيس الحزب الجديد، مفيدا أنه سيجتمع مع مؤسسي الحزب يوم السبت القادم داخل أحد الفنادق بمدينة أنقرة، وسيعقد بهذا أول اجتماع غير رسمي للحزب الجديد.

زعم يركاداش أن “من بين الشخصيات المؤسسة: مسلم دوغان النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي تولى منصب وزير التنمية. مسلم دوغان يبرز كأحد الشخصيات التي ستشكل عصب الحزب”.

وأضاف يركاداش أن كمال ألبيراق، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم والنائب السابق عن مدينة كيريكالي، سيكون ضمن الهيكل المؤسس للحزب بجانب أموش ياشار، أحد مؤسسي حزب صوت الشعب.

أضاف قائلا: “القائمة تضم أيضا خلوق أوزدلجا النائب السابق عن حزب اليسار الديمقراطي. الطبيب المشهور أوغوز فيدان بجانب عبد الباقي أردوغموش النائب السابق عن حزب الوطن الأم أيضا من بين الشخصيات التي ستساهم في تشكيل الحزب الجديد”.