أنقرة (زمان التركية) – توجه وفد من شركة HAVELSAN “هافيلسان” التركية للصناعات الدفاعية إلى ماليزيا، في ظل مساع لتطوير العلاقات مع الدول الأسيوية، والانفتاح على أسواق تصدير جديدة.

وعقب زيارة سابقة للمدير العام للشركة، توجه وفد من الشركة إلى ماليزيا للتعريف بالجيل الجديد من منتجات الشركة وأنظمتها، حيث سيلتقي الوفد التسويقي برئاسة نائب المدير العام للشركة، سافاش يانيك، بعدد من المسؤولين الماليزيين.

واستهل الوفد جولته بزيارة السفارة التركية لدى كوالالمبور، والالتقاء بالسفير التركي، مروة كافاكشي.

تصدِّر هافيلسان منتجاتها إلى العديد من دول الشرق الأقصى، وفي مقدمتهم القوات البحرية الباكستانية.

وتصدر الشركة منظومة ADVENT، إلى ماليزيا وباكستان وإندونيسيا وأوكرانيا.

وتتصدر منظومة إدارة ساحة القتال قائمة احتياجات القوات البحرية الماليزية، حيث ينتظر أن تطلب البحرية الماليزية معدات وأجهزة محاكاة من الشركة في هذا المجال. وتعد شركة هافيلسان الشريك الأهم بالنسبة للقوات البحرية الماليزية التي تستعد لطرح مناقصة في هذا الصدد.