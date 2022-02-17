أنقرة (زمان التركية)– فشل مخطط الحكومة التركية في تحقيق نصف الإيرادات المنتظرة، مقابل رسوم عبور السيارات من طريق مرمرة الشمالي في إسطنبول.

وذكر عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الخير، سعاد صاري، أن تراجع الإيرادات، سيكلف الشركات القائمة على إدارة الطريق 14.1 مليار دولار، ومن المقرر أن تسددها الحكومة.

وأوضح صاري أن الطريق، الذي يبلغ طوله 430 كيلومتر بداية من الجانب الأسيوي وصولا إلى بلدة أكيازي بمدينة سقاريا، تم إسناد مناقصاته إلى تحالف شركات وتقديم ضمانات مختلفة لكل شركة.

وأشار صاري إلى تقديم ضمانات للشركات بعبور 148 ألف و477 سيارة للطريق يوميا، غير أن معدل العبور الفعلي لم يقترب حتى من النصف، مشيرا إلى مد الشركات لفترة إدارتها للطريق على الرغم من هذا بضمان زيادة معدلات العبور.

هذا وشدد صاري على تضخم الفاتورة التي سيتوجب على الخزانة تحمل تكلفتها بسبب المقاولة والأخطاء الحسابية، مؤكدا أنه من المستحيل تحقيق معدلات العبور المنشودة بالأخذ في عين الاعتبار معدلات امتلاك السيارات والزيادة في الدخل القومي.