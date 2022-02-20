القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد عن عقد اجتماع هذا الأسبوع، بشأن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، يناقش مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني.

قطاع الشؤون السياسية الدولية- ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح، سيعقد الاجتماع 58 لـ “لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل”، في القاهرة يومي 21 و22 فبراير الجاري.

عقد الاجتماع برئاسة دولة الكويت بصفتها دولة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وفق بيان للامانة العامة للجامعة العربية “يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، من بينها التحضير العربي لأعمال الدورة 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (سبتمبر 2022)، والمشاركة العربية في الدورة العاشرة لـ (مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة)”.

بالإضافة إلى “تقييم أعمال مؤتمر (إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط) الذي عقد في نيويورك شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني).