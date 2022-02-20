أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إنهم في الحزب منفتحون على فكرة المرشح المشترك لأحزاب المعارضة، وتطرق إلى مسالة عدم دعوتهم للمشاركة في اجتماع ضم 6 أحزاب معارضة.

وأوضح سنجار أنه مستعدون لخوض الانتخابات النيابية بشكل منفصل، ولكن يجب أن يكون هناك مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنهم منفتحون على فكرة وجود مرشح مشترك.

وأكد سنجار أنه إذا تم الاتفاق على المرشح المشترك سيدعموه، ولكن يجب أن يتم النقاش بشأنه.

وبشأن العودة إلى النظام البرلماني، قال سنجار: “هذا النظام -الحالي- ليس نظام حكم. لا تنازل عن العودة إلى النظام البرلماني. إذا أردنا إقامة نظام جديد، فعليهم التفاوض معنا”.

كما أشار سنجار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي لم يتساءل لماذا لم يشارك في اجتماع زعماء المعارضة، مؤكدا أن لديهم طريق وسياسة محددة، وأنهم أعلنوا رغباتهم لأحزاب المعارضة.

وشدد رئيس حزب الشعوب على أنهم يفضلون القتال مع المعارضة، وأنهم طلبوا من حزب الخير أن يكون هناك اجتماع بينهم، ولكن لم يكن هناك استجابة بل تم توجيه الاتهامات إليهم.

وتخشى أحزاب المعارضة من تأثير التهمة التي تلاحق حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني الانفصالي، على تحالفهم.

أحزاب المعارضة في تركيا اجتمعوا الأسبوع الماضي بدون الحزب الكردي، وتوصلوا إلى اتفاق بشأن النظام البرلماني المعزز، واختار رؤساء الأحزاب الستة يوم 28 من الشهر الجاري للكشف عن بنود هذا الاتفاق.

من جهته استهان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باجتماع الأحزاب المعارضة، لبحث توسيع تحالف “الأمة” المعارض والعودة إلى النظام البرلماني، وقال إنهم “لن يتمكنوا من فعل أي شيء”، كما سخر أردوغان من عدم مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في الاجتماع.

خلال عودته من دول الإمارات العربية المتحدة، أجاب أردوغان، على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة، والتي كان من بينها سؤال عن تقييمه لاجتماع 6 من رموز المعارضة في تركيا. أردوغان قال “لا بأس من اجتماعاتهم، فليجتمعوا كثيرا، فلن يتمكنوا من فعل أي شيء”.

أردوغان علق أيضا على عدم مشاركة الحزب الكردي في الاجتماع، وقال ساخرًا “يقودون حزب الشعوب الديمقراطي إلى الجنون بسبب عدم دعوته للمشاركة معهم”.

وتابع الرئيس التركي: “نحن في تحالف الشعب. حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الوحدة الكبرى، نواصل طريقنا بخطوات حازمة وسنواصل. استعداداتنا وفقا لذلك”.