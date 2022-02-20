أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تزايد في أعداد العاجزين عن سداد قروضهم وديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم في تركيا.

وفق إحصاءات اتحاد البنوك التركي لشهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، خلال العام الماضي بدأت السلطات في تركيا ملاحقات قضائية بحق مليون و704 ألف مواطن لعجزهم عن سداد قروضهم وديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وخلال العام الماضي اتخذت السلطات إجراءات قضائية بحق 732 ألف شخص لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وفي العام نفسه بدأت السلطات ملاحقات قضائية بحق مليون و353 ألفا و996 شخصا لعجزهم عن سداد قروضهم الشخصية.

وبهذا بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية خلال العام الماضي لعجزهم عن سداد قروضهم الشخصية وديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم نحو مليون و704 ألف و412 شخص.

وتشير بيانات مركز المخاطر إلى زيادة بنحو 45 في المئة في حجم الديون التي سيتم تصفيتها على صعيد القروض الشخصية مقارنة بعام 2020 ليسجل 26 مليار و9 ملايين ليرة.

وارتفعت نسبة الديون التي سيتم تصفيتها مقارنة بالقروض الشخصية بنحو 0.3 نقطة لتسجل 2.6 في المئة، بينما ارتفعت الديون التي سيتم تصفيتها على صعيد بطاقات الائتمان الفردية بنحو 13 في المئة مقارنة بعام 2020 لتسجل 7 مليارات ليرة.