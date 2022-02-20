أنقرة (زمان التركية) – شهدت أسعار الأدوية الطبية في تركيا زيادة بنحو 37.43 في المئة، عقب رفع سعر اليورو المستخدم في تسعير الدواء إلى 6.29 ليرة.

وكانت هيئة الدواء والأجهزة الطبية التركية أعلنت رفع سعر صرف اليورو المستخدم في تسعيرالمنتجات الطبية لعام 2020 من 4.57 ليرة إلى 6.29 ليرة.

واعتبارا من يوم السبت المنصرم دخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ، مما أدى إلى رفع نسبة الدعم المقدم بالمنتجات الطبية إلى 10 في المئة للمتقاعدين و20 في المئة للموظفين.

وأثارت هذه الزيادة حالة من السخط في أوساط المواطنين، حيث رصد تقرير من الشارع لقناة يني شاغ ردود الفعل المستنكرة لهذه الزيادة.

وكانت غرفة الصيادلة في أنقرة، حذرت من زيادة مرتقبة بأسعار الأدوية في تركيا، وأكد رئيس الغرفة تانر اركانلي أن زيادة سعر اليورو في الأدوية من 4.57 إلى 6.29 سيؤدي إلى زيادة تقارب 37.43٪ في أسعار الأدوية.