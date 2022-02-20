أنقرة (زمان التركية) – التقى أكرم إمام أوغلو عمدة بلدية إسطنبول، لارس كلينجبيل، أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أحد شركاء التحالف الحاكم.

لقاء إمام أوغلو المنتمي للمعارضة في تركيا، وكلينجبيل جاء على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

كما حضر الاجتماع نيلس شميد، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي للعلاقات الخارجية في البرلمان الألماني “البوندستاغ”.

وقال شميد عبر تويتر: “انعقد لقاء مهم بين أكرم إمام أوغلو ولارس كلينجبيل حول التطورات الحالية في تركيا والعلاقات بين المدن الشقيقة في علاقاتنا الثنائية. من الواضح أننا نريد زيادة توسيع تعاوننا مع الحزب الشقيق حزب الشعب الجمهوري”.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يُعقد تقليديًا في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من شهر فبراير منذ عام 1963، يجمع رؤساء حكومات ودول 30 دولة، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 وزير الخارجية والدفاع والدبلوماسيين والعلاقات الدولية وخبراء الأمن.

وسيحضر إمام أوغلو جلسة المؤتمر، التي أهمية المدن الكبرى في الديمقراطيات وسيلقي خطابًا.

ويمثل تركيا في المؤتمر وزير الدفاع خلوصي أكار. وألغى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، الذي سبق الإعلان عن حضوره المؤتمر، مشاركته بعد أن جاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية.