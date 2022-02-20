أنقرة (زمان التركية) – طالب مجددا المغني وعازف الجيتار البريطاني، روجر ووترز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإطلاق سراح المغنية الكردية، نديم دوراك.

مطالبة ووترز المعني الرئيسي في فرقة الروك البريطانية بينك فلويد، جاءت من خلال تدوينة على تويتر، قال فيها: “مرحبًا، أيها الرئيس أردوغان، من فضلك أطلق سراح نديم!”.

وكان ووترز خاطب الرئيس رجب طيب أردوغان في حفل له من قبل قائلا: “أتوسل إليكم إعادة تقييم حالة شابة حُكم عليها بالسجن 19 عامًا بتهمة الغناء بلغتها الأم. إفعل الصواب. الرجاء الإفراج عن نديم دوراك. أعرف أنها ليسيت مواطنا فلسطينيًا، لكنها سجين آدمي. يجب إطلاق سراحها”.

يذكر أن دوراك تم اعتقالها من قبل السلطات التركية بسبب غنائها الكدية لغتها الأم.

كشفت نتائج دراسة لمركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية، أجريت في يناير الماضي، أن أكثر من نصف المواطنين غير الناطقين باللغة التركية وأغلبهم من الأكراد، يترددون في التحدث بلغتهم الأم في المؤسسات الحكومية.

ردًا على سؤال “هل تشعرون بالقلق عند التحدث بلغتكم الأم في المؤسسات التعليمية”، قال 58.6% “نعم”، في حين أجاب 20.5% ب،”لا”، و20.9% قالوا بأنهم يشعرون بالقلق “جزئيًا”.