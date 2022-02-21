أنقرة (زمان التركية) – شهدت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدى، توقيع 7 اتفاقيات بينها عسكرية ودفاعية.

وعقب اللقاءات التي أقيمت داخل القصر الرئاسي بين الرئيسين والوفود المرافقة لهما تم توقيع اتفاقيات عدة بين البلدين.

وتضمنت تلك الاتفاقيات: اتفاقية الإطار العسكري بين تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبروتوكول الدعم النقدي بين تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واتفاقية التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين واتفاقية إنشاء مركز مالي في كينشاسا واتفاقية البنية التحتية والنقل النهري عبر نهر الكونغو واتفاقية إنشاء طريق بري بامتداد 1083 كيلومتر واتفاقية إنشاء خط سكة حديد.