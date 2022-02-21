أنقرة (زمان التركية) – ستكون السنغال المحطة الثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن جولته الأفريقية بعد زيارته للكونغو.

السفير التركي في داكار أحمد كافاس تحدث عن زيارة الرئيس أردوغان إلى السنغال على قناة “تي آر تي هابر”، حيث وصفها بأنها بلد مختلف وذو قيمة.

كافاس أوضح أنه بجولة أردوغان الأخيرة في أفريقيا، يرتفع عدد الدول التي زارها في إفريقيا إلى 33، وأكد أن السنغال تعد أكثر الدول الأفريقية التي زارها الرئيس.

كشف سفير تركيا في داكار، أحمد كافاس، أن حجم التجارة بين تركيا والسنغال يبلغ 550 مليون دولار.

وأضاف السفير كافاس: “بلغت علاقاتنا مع السنغال عامها الستين هذا العام مع افتتاح سفارتنا في عام 1962. تعتبر السنغال واحدة من أكثر بعثاتنا ترسخًا في إفريقيا. علاقات رئيسنا مع السنغال متعددة الأبعاد. اعتبارًا من نهاية عام 2021، حجم التجارة مع السنغال بلغ 550 مليون دولار”.

كما أكد كافاس على أهمية التوازن في العلاقات التجارية، قائلاً: “التوازن مهم للغاية في العلاقات التجارية المتبادلة. القضية التي ستبرز في علاقاتنا بعد زيارة رئيسنا هي تعديل هذه التوازنات التجارية لصالح البلدين قدر الإمكان”.

وشدد السفير على أن هناك الكثير من العمل الذي يمكن أن تقوم به تركيا في السنغال ويمكن لرجال الأعمال السنغاليين القيام به في تركيا.

وأشار كافاس إلى أن الهدف الرئيسي من زيارة أردوغان للسنغال هو فتح أحد أكبر الملاعب، ليس فقط في السنغال ولكن أيضًا في إفريقيا، ووفي نفس الوقت، سيتم افتتاح مبنى السفارة.