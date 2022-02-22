أنقرة (زمان التركية) – أدانت تركيا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وزارة الخارجية التركية قالت في بيان إن القرار الروسي يعارض اتفاقية مينسك ويعد انتهاكًا صريحا للوحدة السياسة لأوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها مشددة على رفض أنقرة لهذا القرار.

وأشارت الخارجية التركية إلى التزام أنقرة بحماية الوحدة السياسية لدولة أوكرانيا ووحدة أراضيها داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والتصرف بحكمة.

وفي السياق نفسه نشرت الخارجية التركية تحذيرا جديدا من السفر إلى أوكرانيا مطالبة جميع رعاياها في شرق أوكرانيا بمغادرة المنطقة.

وذكرت الخارجية في تحذيرها أنها توصي بقوة رعاياها بمغادرة شرق أوكرانيا في إطار التطورات الأخيرة هناك داعية رعاياها إلى التواصل مع سفارتها في كييف عند الضرورة.