أنقرة (زمان التركية) – قال دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية، وحليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنهم ضد نشوب حرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال بهتشلي إن حزب الحركة القومية، يرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا أمرا غير صحيح.

وأضاف بهتشلي: “نحن نؤمن بالدبلوماسية والحوار من أجل ترسيخ السلام والهدوء والاستقرار. الحرب خاطئة. نحن نعتقد أن الدول الداعية للحرب لم تفعل ذلك أبدًا النوايا الحسنة”.

أكد بهتشلي على ضرورة احترام وحدة أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى أن حالة الحرب ستؤدي إلى انقسامات ضخمة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفي سياق منفصل، علق بهتشلي على أغنية “سينتهي” للمطرب التركي “تاركان”، التي اعتبرتها أحزاب المعارضة رمزا ثوريا ضد نظام الرئيس أردوغان.

وذكر بهتشلي أن تاركان لا يقصد من الأغنية أي هدف سياسي، بل يشير فيها إلى انتهاء وباء كورونا وليس النظام التركي.

وتابع بهتشلي: “السلطة لم تأتي بأغنية .. الحكومة لم تتشكل بأغنية .. ولا يمكن هدمها بأغنية .. لا يمكن لأحد أن يفتح صفحة جديدة من الاستقطاب من خلال قصيدة غنائية”.