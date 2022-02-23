أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تسفر عن مشكلات اقتصادية كبيرة للدول المستوردة للقمح من شمال البحر الأسود مثل مصر وتركيا.

تعد تركيا أكثر الدول المستوردة للقمح من روسيا التي تصنّف كأضخم مصدِّر للقمح في العالم.

وفي مقالها التحليلي حول التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية،

أوضحت الصحيفة أن الأجواء السلبية المهيمنة على الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا قد تتفاقم بسبب الحرب المحتملة بين أوكرانيا وروسيا.

ذكرت نيويورك تايمز أنه في حال غزو أوكرانيا فإن أسعار الغاز الطبيعي والنفط والسلع الغذائية قد تشهد زيادات جنونية وهو ما سيرهب المستثمرين المحتملين والتسبب في أضرار عنيفة بالاقتصاد الدولي.

وأكدت الصحيفة أن سيناريو الحرب المحتمل قد يسفر عن ارتفاع جنوني في أسعار الغاز الطبيعي وتكاليف التدفئة المرتفع بالفعل داخل أوروبا التي تستورد من روسيا نحو 40 في المئة من احتياجها للغاز الطبيعي و25 في المئة من احتياجها للنفط.

وأشارت الصحيفة في مقالها إلى احتمالية مواجهة تركيا مشكلات حادة فيما يخص توفير السلع الغذائية في حال اندلاع حرب بين كييف وموسكو.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا ومصر تستوردان نحو 70 في المئة من احتياجهما من القمح من روسيا مفيدة أن الأزمة قد تضع مزيد من الأعباء على الاقتصاد التركي الغارف حاليا في معدلات تضخم اقتربت من 50 في المئة والارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية.

هذا ويعكس تقرير شركة ستاندرد آند بورز إلى استيراد تركيا 22 مليون طن من القمح من روسيا خلال الفترة بين عامي 2020 و2021. واعتبارا من الثالث عشر من يناير/ كانون الأول تصدرت تركيا صادرات روسيا من القمح بواقع 4.6 مليون طن تلتها مصر في المرتبة الثانية بواقع 3.5 مليون طن.