أنقرة (زمان التركية) – أعلن تيموثي آش الخبير الاقتصادي البريطاني، أن هناك ضخ للنقد الأجنبي في تركيا.

وعبر تدوينة على تويتر، قال آش: “اليوم هناك حديث عن تدخل في النقد الأجنبي يصل إلى مليار دولار إما من قبل البنك المركزي التركي أو من قبل البنوك الحكومية”. في إشارة إلى وجود مبيعات للعملة الأجنبية من أجل دعم قيمة الليرة.

يذكر أن الدولار سجل في تركيا 13.8 ليرة للمرة الأولى منذ 10 يناير أمس.

وكان آش قد أكد أنه لا يعتقد أن السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة يمكن أن تحافظ على استقرار الليرة حتى يونيو 2023، لذلك من الممكن أن يلجأ الرئيس رجب طيب أردوغان لإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف آش أن أردوغان سيقود تركيا إلى الانتخابات في أشهر الخريف إذا تم الحفاظ على استقرار الليرة، وإذا رأى تحسنا في استطلاعات الرأي.