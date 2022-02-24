أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار النفط والسلع الأساسية في تركيا اليوم الخميس ارتفاعا سريعا عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وبالتزامن مع ذلك تجاوز سعر الدولار في تركيا أمام الليرة حاجز 14 ليرة، بينما سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها خلال الثمانية أشهر الأخيرة.

وأحدثت التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا حالة من الاضطراب بالأسواق العالمية، حيث ارتفع برميل النفط لأول مرة منذ تسع سنوات إلى 100 دولار في ظل تزايد ضغوط البيع في السندات.

وأسفر اتخاذ الأسواق موقفا يتجنب المخاطر عن ارتفاع سريع في أسعار الذهب، الذي تعد الميناء الآمن، على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار شهدت سوق إسطنبول الحرة ارتفاع جرام الذهب إلى 880 ليرة والربع ليرة الذهبية إلى 1405 ليرة.