كييف (زمان التركية)ــ هاجم الجيش الروسي أوكرانيا فجر اليوم الخميس، من البحر والبر بما في ذلك من دولة بيلاروسيا المجاورة وشبه جزيرة القرم، وفقًا لتقارير متعددة.

دقت صفارات الإنذار في العاصمة كييف، حيث تم الإبلاغ عن هجمات صاروخية روسية في عدة مدن أوكرانية، بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عملية عسكرية خاصة” في البلاد.

تم الإبلاغ عن انفجارات مدوية في مدينة خاركوف في شمال شرق أوكرانيا، وفقًا لتقارير متعددة.

قال أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، على فيسبوك إن الجيش الروسي شن هجمات صاروخية على منشآت القيادة العسكرية الأوكرانية والقواعد الجوية والمستودعات العسكرية في كييف وخاركوف ودنيبرو. بحسب أسوشيتد برس,

ذكرت وكالة حرس الحدود الأوكرانية أنها كانت ترد على إطلاق النار على القوات الروسية التي أطلقت “وابل مدفعي” في هجوم تدعمه بيلاروسيا. كانت موسكو قد مددت مناوراتها العسكرية في بيلاروسيا في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك أغلق المجال الجوي للرحلات الجوية المدنية على الحدود الأوكرانية البيلاروسية. وفق رويترز.