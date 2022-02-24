أنقرة (زمان التركية) – لم يصدر عن تركيا أي استجابة حتى الآن لطلب أوكراينا بإغلاق مضيق الدرنديل والبسفور.

وكان فاسيل بودنار، سفير أوكرانيا في تركيا، قال يوم الأربعاء إن كيف طلبت من تركيا إغلاق المضايق أمام السفن الحربية الروسية في حالة الحرب.

الرئيس أردوغان أجرى اليوم الخميس محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بعد ساعات من هجوم الروسي واسع على أوكرانيا.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة التركية، قال أردوغان “نجد العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا غير مقبولة ونرفضها”.

أضاف الرئيس التركي “سنقوم بدورنا لضمان سلامة الحياة لكل من يعيش في أوكرانيا، وخاصة مواطنينا وإخواننا التتار. ونكرر دعوتنا لحل المشاكل بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار في إطار اتفاقيات مينسك.. هذه الخطوة التي نعتبرها مخالفة للقانون الدولي، هي ضربة قوية للسلام والهدوء والاستقرار في المنطقة”.

ولم يصدر عن أردوغان أي تصريح يشير إلى رد فعل تجاه تركيا، مثل إغلاق مضيق الدرنديل والبسفور، أو فرض عقوبات على روسيا مثلما أعلنت دول غربية.

وكان السفير الأوكراني قال لوكالة “رويترز”، إن بعض بنود اتفاقية مونترو تمنح الحكومة التركية الحق في تحديد السفن التي يمكنها المرور وأيها لا يمكنها المرور عندما تكون هناك حرب في المنطقة.

أعرب السفير الأوكراني وقتها عن مخاوفهم من أن تتمكن روسيا من الهبوط على الشواطئ الأوكرانية باستخدام البحر الأسود في حالة نشوب حرب محتملة.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، عبرت ست سفن حربية وغواصة روسية المضيق التركي إلى البحر الأسود لإجراء “مناورات بحرية”.

وكانت أنقرة وصفت قرار روسيا الاعتراف بالهياكل الانفصالية في شرق أوكرانيا بـ “الدول المستقلة” بأنه “غير مقبول”.

وكان أردوغان قال للصحفيين لدى عودته من أفريقيا: “لا يمكننا التخلي عن روسيا ولا أوكرانيا. لدينا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع روسيا. ولدينا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع أوكرانيا أيضًا”.