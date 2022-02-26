أنقرة (زمان التركية) – انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رد فعل واشنطن وبروكسل ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، متهمًا الدول الغربية بالفشل في اتخاذ خطوات جادة.

يأتي ذلك رغم أن تركيا تعد العضو الوحيد الذي امتنع عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا.

بحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية، فإن أردوغان قال للصحفيين يوم الجمعة: ” إن الاتحاد الأوروبي، وكذلك جميع المحافل والمؤسسات الغربية الأخرى لم يتخذوا للأسف موقفا جادا وحاسما في الوقت الحالي تجاه حرب أوكرانيا”.

في تصريحات أدلى بها قبيل قمة الناتو بشأن أوكرانيا، دعا أردوغان حلف الناتو إلى إظهار مزيد من التصميم، وعدم الاكتفاء بمجرد الإدانة عبر الخطابات، لكن تركيا امتنعت يوم الجمعة عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في معظم هيئات مجلس التعاون في أوروبا.

كما اتهم أردوغان جميع الدول الأوروبية بالاكتفاء بتقديم “نصائح سخية” لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن مجرد المشورات والنصائح لن يغير شيئًا من واقع الأمر.

وكان الناتو نشر بيانًا عقب القمة الطارئة يوم الجمعة وصف فيه، الأزمة بأنها “أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود”، مدينًا بأقوى العبارات الممكنة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأكد البيان الأطلسي أن الخطوة من شأنها تحطيم السلام في القارة الأوروبية بشكل أساسي، منوهًا بأن العالم سيحاسب روسيا باعتبار أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الصراع.

من جهة أخرى لم تتخذ تركيا أي إجراءات فعلية لدعم كييف عدا بيانات الإدانة والاستنكار، ولم يتم الاستجابة لطلب إغلاق مضيق الدرنديل والبسفور أمام حركة السفن الحربية الروسية، كما لم يتم تقديم أي أنواع الدعم العسكري للجيش الأوكراني منذ الغزو الروسي