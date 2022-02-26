أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن إدارة الرئيس تواجه خطرا جراء عدم وقوعها في صف أوكرانيا كما ينبغي.

باباجان قال تعليقا على الموقف التركي تجاه الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت الخميس الماضي، إن “سيارة الحكومة التركية تتدحرج إلى أسفل المنحدرات، دون أن تدرك أن ليس بها حزام أمان”.

وأضاف باباجان أن: الرئيس أردوغان لم يستطع الكشف عن موقف واضح وحاسم فيما يتعلق بأوكرانيا، فقط يقول أردوغان: “على الناتو أن يفعل شيئا ما”.

وأكد باباجان أن أردوغان يقول هذه الكلمات وكأن تركيا ليست عضوا في حلف الناتو.

باباجان الذي أكد أن أوكرانيا محتلة، أشار إلى أنه يجب أن تكون تركيا طرفاً في الحل، ويجب أن تعمل على إنهاء الصراع.

باباجان قال اعتبر أنه يجب الاستجابة لطلب كييف بإغلاق مضيق الدرن يل والبسفور، قائلا: “لا تترددوا. لقد انتهكتم القانون الدولي مرات عديدة. الخطأ المتعلق بمونترو سيضر باستقرار بلدنا واستقرار البلدان الأخرى حول البحر الأسود”.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت إنه لن يتم إغلاق الدرن يل والبسفور أمام السفن الحربية الروسية.

باباجان انتقد المؤيدين للغزو الروسي، قائلا: أن بعض الناس يشعرون بالإثارة عندما تأتي أصوات الأحذية من الشرق، وينامون مع أحلام إمبراطورية يجب أن تُدفن في التاريخ، ويريدون زعزعة أسس التحالفات التاريخية لتركيا.

وشدد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، على أن أهم شيء بالنسبة إليهم هي المبادئ، متابعا: “أناشد أولئك الذين يصفقون لأصوات الأحذية القادمة من الشرق: اتخذوا قراراتكم. اقرأوا التاريخ”.