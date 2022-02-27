أنقرة (زمان التركية) – اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ثلاث إجراءات عقابية ضد روسيا، ردًا على العملية العسكرية في الأراضي أوكرانية.

وقررت واشنطن ودول أوروبا إقصاء البنوك الروسية من منظومة سويفت في خطوة تهدف لحرمان البنوك الروسية من إجراء تحويلات وتعاملات مالية بالأسواق العالمية، بجانب تجميد الأصول المالية للبنك المركزي الروسي ورجال الأعمال الروس الأغنياء.

وكانت ألمانيا والمجر قد عارضتا هذه الخطوة خلال المباحثات السابقة، غير أن كليهما قررتا الانضمام إلى الدول الراغبة في تطبيق هذه العقوبة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت إن منظومة سويفت هي أهم منظومة سداد دولية بين البنوك، وبدونها لا تستطيع البنوك المشاركة ضمن المنظومة المالية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعرقل الصادرات والواردات الروسية بشكل كبير.

وأكدت دير لاين أن هذا القرار سيحرم بوتين استخدام احتياطي روسيا من النقد لتمويل المعركة الدائرة في أوكرانيا، قائلة: “وسنحظر أيضا أصول البنك المركزي التركي، وسنجمد تعاملاته بالإضافة إلى تقييد إمكانية توزيع البنك المركزي لأصوله على الساحة الدولية”.

هذا وتتواصل المباحثات بشأن حرمان القلة الروسية الغنية من استخدام أصولها المالية وذلك بهدف إنهاك أساسيات الاقتصاد الروسي ومنع تمويلهم للحرب في أوكرانيا.