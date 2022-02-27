أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي عن فشل خطط حزب العدالة والتنمية، في استغلال رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات باعتباره “استثمارا انتخابيا”، في ظل معدل التضخم النقدي المرتفع الذي سجل الشهر الماضي 48 بالمئة.

نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “NG” للأبحاث، أوضحت أن 1 من كل 2 متقاعدين له دخل آخر غير معاشه التقاعدي. وذكر المتقاعدون أنهم بحاجة فعلاً إلى دخل إضافي. لأن 9 من كل 10 متقاعدين لديهم دخل إضافي يقولون إنهم لا يستطيعون العيش فقط على معاشهم التقاعدي.

كما قال 45٪ من المشاركين إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت أقل مما توقعوا، وبلغت نسبة الذين قالوا أنها كانت بالمعدل الذي توقعوه 33٪.

ويعتقد 23٪ من المشاركين في استطلاع الرأي أنه حتى الشخص الذي ليس لديه أسرة لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية بالحد الأدنى للأجور. وقال 27٪ أن الشخص الأعزب يمكنه تلبية احتياجاته.

وبلغ معدل أولئك الذين يصرحون بأن أسرة مكونة من 4 أفراد يمكنها تلبية احتياجاتها بالحد الأدنى للأجور 5٪.

وبلغت نسبة المتضررين من ارتفاع أسعار البنزين 95٪. إضافة إلى ذلك، أفاد 95٪ من المشاركين أنهم تأثروا سلباً بزيادة المنتجات الغذائية.

وذكر 8 من كل 10 أشخاص يمتلكون سيارة أنهم قللوا من وتيرة القيادة بعد الارتفاعات الأخيرة.

وبلغت نسبة من يقولون إن دخلهم الشهري لا يلبي احتياجاتهم الأساسية 73٪.