أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن المطالبات الأوكرانية بإغلاق مضيق الدرنديل والبسفور أمام السفن الحربية الروسية، يزيد الضغط على تركيا.

نشرت “الجارديان” تحليلا حول آخر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على تركيا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وورد في التحليل أن منشور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر الذي وجه فيه الشكر لأردوغان بعد اتصاله به، اعتُبر بمثابة موافقة من تركيا على إغلاق الدرنديل والبسفور أمام السفن الحربية الروسية.

الصحيفة أكدت أن روسيا لم تتلق أي إخطار من تركيا بخصوص هذا الأمر، وأوضحت أن اتخاذ تركيا مثل هذا القرار سيكون خطوة مهمة من حيث قطع الدعم طويل الأمد للقوات الروسية في أوكرانيا، وسيكون علامة على الدعم الجاد لكييف.

كما لم تعلن تركيا حتى الآن استجابتها لطلب كييف بشأن وقف السفن الحربية الروسية.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن تركيا لم تستخدم كلمة “حرب” رغم وصفها لعملية روسيا بأنها “غير مقبولة”.

وشددت الصحيفة على أنه من المرجح أن يكون للصراع في أوكرانيا، تأثير كبير على الاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل بعد عام فقدت فيه الليرة أكثر من نصف قيمتها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تركيا تحصل على نحو ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، ومعظم قمحها من روسيا وأوكرانيا.