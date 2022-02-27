أنقرة (زمان التركية) – تنتظر شاحنات الفواكه والخضروات التركية على البوابات الحدودية منذ أيام، بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

مع انطلاق الغزو العسكري الروسي لأراضي أوكرانيا، بدأ الاقتصاد التركي يتأثر، خاصة في ظل توقف العمل في موانئ آزوف وأوديسا في أوكرانيا، وإغلاق البوابات الحدودية.

جاك إسكينازي، منسق اتحاد مصدري بحر إيجة، صرح أن الشاحنات التي تحمل المنتجات التركية تنتظر عند البوابات الحدودية وأن السفن التي ستنقل المواد الخام إلى تركيا لا يُسمح لها بمغادرة الموانئ الأوكرانية.

وأضاف إسكينازي أن الحرب قلبت كل شيء رأساً على عقب، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح كيف سيتم إرسال الفواكه والخضروات المصدرة.

وأكد إسكينازي على أنه لا توجد رفاهية في الانتظار لأن هناك طعامًا سيفسد.

وتابع رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجة: “لا يمكننا إرسال المنتجات أو إعادتها. بضائعنا تنتظر في الشاحنات. يجب حل الأزمة في غضون 10 أيام كحد أقصى. إما أن نسحب الشاحنات ونرسلها إلى دول أخرى، أو ستضيع هباءً”.

ولم تكن الأغذية هي الخاسر الوحيد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضرر قطاع السياحة في تركيا هو الأخر، خاصة أنه وفقًا لبيانات وزارة السياحة، في عام 2021، كانت روسيا هي الدولة التي أرسلت أكبر عدد من الزوار الأجانب إلى تركيا حيث بلغ عددهم 4.7 مليون شخص وحصة 19 في المائة. احتلت أوكرانيا المرتبة الثالثة بـ 2 مليون زائر وحصة 8.3 في المائة.

وقال رئيس مجلس إدارة الممثل الإقليمي لاتحاد وكالات السفر التركية سوات إسين: “نعاني من آثار الأوبئة والحرائق منذ عامين. فقط عندما كانت الأمور تتحسن، بدأت الحرب. وفقًا للمعلومات التي تلقيناها من روسيا، هناك حالات إلغاء تصل إلى 50 بالمائة. أملنا الوحيد هنا هو أن يتم الانتهاء من هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. إذا طالت المدة، فإننا سنعاني من خسائر جسيمة”.