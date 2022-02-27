أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن روسيا لم تستجب للطلبات التركية المتكررة بشأن الحوار مع أوكرانيا من أجل حل الأزمة.

ألتون ذكر في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر، بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا مرارا وتكرارا، نظرا لما يتمتع به من علاقات قوية مع الدولتين وطالب الحلفاء باتخاذ موقف مشترك تجاه الأمر.

وأضاف ألتون أن تركيا دعت عدة مرات إلى حل دبلوماسي للأزمة، غير أن عدم تكاتف المجتمع الدولي في عدد من القضايا الإقليمية والعالمية شكّل مشكلة كبيرة مثلما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية.

ألتون علق التكهنات والتعليقات المختلفة المتداولة بشأن السياسة التركية، قائلا: “الإجراءات الدبلوماسية التركية والتنسيق مع حلفائها دائما ما يرتكز على حل النزاع بشكل سريع وسلمي، ولا ينبغي لأحد التشكيك في هذا. تركيا تؤمن بالقوة البناءة والابداعية للدبلوماسية وتعمل على استخدام جميع الخيارات الدبلوماسية حتى النهاية. النزاع الحالي مؤسف ولا داع له. سنعمل على منع تداعيات هذا النزاع في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل”.