أنقرة (زمان التركية) – رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقترح روسيا لإجراء مفاوضات في بيلاروسيا، الدولة التي تدعم روسيا في هجومها على أراضيها.

الرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب عقد المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أوباكو أو وارسو أو بودابست.

ولم تقبل موسكو العروض التركية السابقة لاستضافة مباحثات بين أوكرانيا وروسيا.

كان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال في وقت سابق اليوم إن الجانب الروسي مستعد للتفاوض في بيلا روسيا وينتظر رد أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أن الوفد الروسي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووحدة الرئاسة.

وأكد بيسكوف أن الوفد الروسي وصل بالفعل إلى بيلاروسيا لبدء المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

هذا وتواصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.