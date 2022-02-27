أنقرة (زمان التركية) – أطلقت السفارة الأوكرانية لدى أنقرة حملة لجمع التبرعات عقب إطلاق روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وحظيت حملة التبرعات الأوكرانية بدعم كبير من الأتراك، حيث نشرت السفارة الأوكرانية عبر تويتر تغريدة ذكرت خلالها أنه اعتبارا من منتصف ليلة أمس بلغ حجم التبرعات المقدمة من الشعب الركي نحو 10 آلاف و800 دولار أمريكي، بجانب 900 ألف ليرة تركية.

السفارة تعهدت بإنفاق هذه الأموال لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني والقوة الدفاعية للبلاد حتى آخر قرش.

ولاحقا نشرت السفارة تغريدة أخرى تضمنت صورا للمساعدات الإغاثية التي أرسلها المواطنون الأتراك إليها وعلقت عليها قائلة: “أيها التركي، أنت إنسان رائع! خلال بضع ساعات قدّم المواطنون الأتراك مساعدات إنسانية بكميات كبيرة إلى سفارتنا. الصديق وقت الضيق! اليوم تتجلى عبارات مولانا القائلة ليس التفاهم باللغات ولكن بالأحاسيس”.

وتحظى كييف بدعم تركي رسمي، فيما لا يزال الطلب الاوكراني بغلق مضيق الدرنديل والبسفور أمام السفن الحربية الروسية معلقًا.