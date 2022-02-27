أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” الإخبارية، تركيا تمهد الطريق لاتخاذ قرار إغلاق مضيق البسفور والدرنديل أمام السفن الحربية الروسية.

رويترز سلطت الضوء على استخدام تركيا كلمة “حرب” للمرة الأولى، خلال وصفها الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين وصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها “حرب” ودعا إلى وقف إطلاق النار، خلال بيان له على حسابه على تويتر.

كما استخدم مدير الاتصالات الرئاسية، فخر الدين ألتون، كلمة “حرب” في مشاركاته حول هذا الموضوع باللغة الإنجليزية.

وأكدت “رويترز”، أن وصف كالين وألتون للعملية الروسية بأنها “حرب”، ينظر إليه بأنه “تغيير في الخطاب يمكن أن يمهد الطريق لإغلاق المضيق أمام السفن الحربية الروسية”.

وكانت أنقرة تمتنع عن وصف العملية الروسية بـ “الحرب”، ولم تبدي استجابة لطلب الحكومة الأوكرانية بإغلاق المضيق أمام السفن الحربية الروسية.

وبحسب اتفاقية مونترو، فإن لتركيا الحق في منع مرور السفن الحربية إلى البحر الأسود في أوقات الحرب.