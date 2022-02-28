أنقرة (زمان التركية) – ارتفع العجز التجاري في تركيا وبلغ مستوى قياسياً مسجلاً 10.3 مليارات دولار في يناير وفق بيانات رسمية.

يأتي ذلك بعد ارتفاع تكاليف واردات الطاقة وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مسعى لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفقًا لتقرير هيئة الإحصاء التركية، تضاعف العجز التجاري أكثر من ثلاثة أضعاف من يناير 2021، حيث قفز إلى 10.3 مليارات دولار في يناير 2022 بعد أن كان 3.06 مليارات دولار في الشهر ذاته من 2021.

وقفزت الواردات بنسبة سنوية بلغت 54.2% لتصل إلى 27.8 مليار دولار، في حين زادت الصادرات بنسبة 17.2% لتصل إلى 18.1 مليار دولار.

ويرى محللون اقتصاديون أن استيراد تركيا كل الغاز الطبيعي والنفط تقريبًا، وارتفاع أسعار الطاقة في العالم عمومًا يتسببان في تضخم فاتورة الواردات التركية.

وكانت الليرة التركية هبطت بنسبة 44% مقابل الدولار العام الماضي، وأدت تكلفة الواردات العالية للغاية، مثل الطاقة والنفط، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته خلال العقدين من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان بعد وصوله إلى 48.7% في يناير هذا العام.الأطراف المتحاربة إلى السلام. لا نريد أن يموت مزيد من الناس الأبرياء من الطرفين”.