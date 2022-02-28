أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الأول في أوروبا والرابع عشر عالميا، من حيث عدد ناطحات السحاب، وفقا لبيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.

على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين يقولون إنهم يعارضون تشييد المباني الشاهقة، تستمر تركيا في تصدر القائمة من وقت لآخر مع مشاكل التحضر غير المخطط لها.

وفقًا لبيانات فبراير 2022 الصادرة عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، فإن تركيا بها 67 ناطحة سحاب يزيد ارتفاعها عن 150 مترا، مما يجعلها الأولى في أوروبا.

كما أوضحت البيانات أن إسطنبول هي المدينة التي تضم أكثر ناطحات السحاب في أوروبا. بالإضافة إلى اسطنبول، تم تضمين أنقرة وإزمير أيضًا في القائمة. ويوجد في إسطنبول 48 ناطحة سحاب، أنقرة بها 11، وإزمير 6.

عالميا، تحتل الصين المرتبة الأولى في عدد ناطحات السحاب، هناك 2708 ناطحات سحاب في الصين. في المرتبة الثانية، يوجد في الولايات المتحدة 848 مبنى يزيد ارتفاعها عن 150 مترًا.

بعض الدول الأخرى التي لديها أكبر عدد من ناطحات السحاب في العالم هي كما يلي: الإمارات العربية المتحدة 310، كوريا الجنوبية 272، اليابان 269، ماليزيا 140، أستراليا 136، إندونيسيا 128، تايلاند 124، كندا 122، الفلبين 120، الهند 97، سنغافورة 96، تركيا 67، بنما 65، البرازيل 54.

ويعد برج خليفة في دبي هو أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 متراً. في المركز الثاني برج شنغهاي في شنغهاي بارتفاع 632 متر.

ومبنى برج ساعة مكة الملكي الواقع بجوار الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وهو أقدس مكان للمسلمين، هو ثالث أطول مبنى في العالم بارتفاع 601 مترًا.