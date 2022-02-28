أنقرة (زمان التركية) – قال طالب تركي في مدينة خاركوف الأوكرانية، إن الحكومة التركية تجلي فقط أقارب نواب وإداريي حزب العدالة والتنمية من أوكرانيا.

هناك حوالي 2000 طالب من تركيا، عالقون في العديد من المدن الأوكرانية، وينشدون السلطات لإجلائهم، في حين دخل الجنود الروس دخلوا مدينة خاركوف، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

أكد طالب تركي محاصر في المدينة التي تبعد 30 كيلومترًا عن حدود دونباس، دخول جنود روس إلى المدينة الليلة الماضية.

وفي إشارة إلى وقوع اشتباكات عنيفة وانفجارات وسط المدينة طوال الليل، أشار الطالب إلى أنهم أمضوا الليل في قبو العمارة السكنية وأن مدرعات روسية تحمل لافتات “Z” تجوب الشوارع.

وأشار الطالب إلى أن الانفجارات وقعت بالقرب من المنطقة التي لجأوا إليها، وأنه تم إجلاء مجموعة من 50 طالبًا تركيًا من خاركوف بواسطة حافلة أمس.

وأوضح الطالب أن حافلة واحدة فقط تم إجلاؤها واستوعبت 50 شخصًا في المدينة التي يوجد بها مئات الطلاب الأتراك، مؤكدا أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كانوا أقارب مقربين لنواب حزب العدالة والتنمية ومديري حزب العدالة والتنمية.