أنقرة (زمان التركية) – قال عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنه يرفض التحرك بشكل منفرد، ويعتبر ذلك “خيانة” في الوقت الحالي.

تصريحات إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، جاءت ردا على سؤال حول إمكانية ترشحه بشكل مستقل في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذا لم يتم ترشيحه من قبل حزبه الشعب الجمهوري.

وأكد إمام أوغلو أنه يعتقد أن الطموحات الفردية “خيانة لهذه الفترة”.

وأوضح إمام أوغلو أنه يؤيد اتخاذ القرار الصحيح عندما يأتي الوقت المناسب.

كما أشار إمام أوغلو إلى أن الإجراءات المؤسسية والعملية لن تقبل الأخطاء، وذكر أن العديد من المكونات السياسية تتعاون وأن الطموح الفردي واتخاذ موقف فردي سيضر بهذه العملية.

وفي نهاية تصريحاته أكد إمام أوغلو أن ما يريده الشعب التركي مهم بالنسبة له.

يذكر أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو صرح عدة مرات، أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة أنقرة منصور يافاش يجب أن يستمرا في مكانهما.

من جهة أخرى أبدى كليجدار أوغلو استعداده للمنافسة في الانتخابات المقبلة، إذا دعمه تحالف المعارضة.