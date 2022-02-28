أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد النقل الدولي في تركيا عن الإجراءات المتحدة بخصوص نحو 500 شاحنة تركية وسائقيها تقطعت بهم السبل حاليًا في أوكرانيا.

وفق وكالة الأناضول، تم تشكيل مكتب لحل الأزمات مكون من مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة البنية التحتية والنقل والسفارات الروسية والأوكرانية والمستشارين التجاريين واتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا وشركات النقل.

رئيس اتحاد النقل الدولي في تركيا فاتح شينر، كشف أن عمليات النقل إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا توقفت، بينما تنتظر الشاحنات التي نقلت حمولاتها العودة إلى تركيا، وأضاف: “الجهود مستمرة لفتح طريق للشاحنات عبر مولدوفا وبولندا. لكن شركات النقل التركية تحتاج إلى تأشيرات. هناك تصاريح مطلوبة لمرور الشاحنات عبر هذه البلدان. لكننا نريد المساعدة من السلطات المعنية في الحصول على التأشيرات خصوصًا”.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنوا عن عقوبات مالية شديدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر واسع على الواردات والصادرات في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية في دونيتسك ولوهانسك.