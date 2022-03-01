أنقرة (زمان التركية) -زادت العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل بانتظام، في حين كان مسار العلاقات السياسية مع تل أبيب متذبذبًا تحت حكم حزب العدالة والتنمية.

رغم الانتقادات العلنية التي يداوم عليها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإسرائيل، إلا أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 475% خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

في هذه الأثناء، تركيا وإسرائيل تستعدان لفتح صفحة جديدة نحو تطبيع العلاقات. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك سيجري زيارة رسمية إلى تركيا يومي 9 و10 مارس.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، فقد زادت صادرات تركيا إلى إسرائيل من 0.86 مليار دولار عام 2002 إلى 6.14 مليار دولار عام 2021.

وعلى الرغم من أن الصادرات شهدت انخفاضًا جزئيًا في بعض الفترات، إلا أنها زادت تدريجياً. زادت واردات تركيا من إسرائيل من 0.54 مليار دولار إلى 1.94 مليار دولار في التسعة عشر عامًا الماضية التي تغطي الفترة 2002-2021.

بين عامي 2002 و 2021، والتي تغطي فترة حزب العدالة والتنمية، زادت صادرات تركيا إلى إسرائيل بنسبة 613 في المائة، بينما زادت وارداتها من إسرائيل بنسبة 256 في المائة.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التجارة، تحتل تركيا المرتبة الثامنة بين الدول التي تصدّر إسرائيل إليها أكثر من غيرها.

وبحسب البيانات، فإن المنتج الأكثر تصديرًا لتركيا إلى إسرائيل في عام 2020 هو “الحديد والصلب”. صدرت تركيا 727 مليون دولار من مواد الحديد والصلب لإسرائيل عام 2020. وصنف التصدير الثاني “المركبات البرية” بقيمة 652 مليون دولار.

ومن المنتجات الأخرى التي تصدرها تركيا إلى إسرائيل ما يلي: البلاستيك ومنتجاته 352 مليون دولار. الآلات والأجهزة الميكانيكية والأدوات 245 مليون دولار؛ مصنوعات من حديد أو صلب 230 مليون دولار؛ الآلات والمعدات الكهربائية 225 مليون دولار؛ 201 مليون دولار من الملابس والاكسسوارات غير المنسوجة؛ الأسمنت، التراب، الحجر، الملح، الكبريت، الجبس، الجير 179 مليون دولار؛ مجوهرات 148 مليون دولار؛ الأثاث وأجهزة الإنارة والمنشآت الجاهزة 144 مليون دولار والمنتجات الأخرى 1600 مليون دولار.