أنقرة (زمان التركية) – بات المواطن التركي، الذي لا يستطيع دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، يواجه أزمة جديدة مع مياه الشرب.

مياه “حميدية” التي تعد أرخص علامة تجارية في السوق التركي، كان سعر القارورة منها 12.5 ليرة قبل شهر يوليو، إلى أنه تم زيادة سعر القارورة سعته 19 لتر منها، بنسبة 16 في المائة، وارتفعت إلى 14.5 ليرة.

ثم ارتفعت إلى 17.5 ليرة، ثم إلى 18.5 ليرة.

واخيرا وصل سعر قارورة مياه “حميدية” إلى 22.5 ليرة.

وبالنظر إلى أن أسرة مكونة من 4 أفراد لا يمكنها استخدام اقل من قنينة ماء لمدة 3 أيام، فيبدو أنه يتعين عليهم تخصيص ما بين 225-250 ليرة شهريًا لمياه الشرب فقط.