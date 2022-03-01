أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 41 شخصا من بينهم عسكريون في الجيش وآخرين مفصولين تعسفيًا.

قرارات الاعتقال صدرت عن نيابة أنقرة، بحق مقدم ونقيب و3 ملازمين و11 ضابط صف و4 طلاب عسكريين مفصولين تعسفيًا.

تم توجيه تهمة الانتماء لحركة الخدمة إلى الصدر بحقهم قرارات اعتقال.

فرق مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية، وفرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة أطلقت حملات أمنية متزامنة في 13 مدينة مركزها العاصمة، أنقرة.

هذا وأسفرت الحملات الأمنية عن الاعتقال 41 شخصا طالتهم قرارات الاعتقال تلك.