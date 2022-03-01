أنقرة (زمان التركية) – طبقت بلدية أنقرة زيادة في أسعار الخبز المدعم، اعتبارًا من شهر مارس/ آذار الجاري.

وعبر حساب البلدية على تويتر تم الإشارة إلى أن سبب الزيادة هو الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق وتكاليف الإنتاج الأخرى بما في ذلك أجور العاملين والطاقة والنفقات الأخرى.

وأضافت بلدية أنقرة أنه على الرغم من الزيادات المتواصلة في أسعار المستلزمات لم يتم فرض أي زيادة لفترة طويلة في أسعار الخبز المدعم الذي يُنتج منه يوميا نحو مليون رغيف ويقدم اسهامات بنحو 30 مليون ليرة شهريا لسكان المدينة، مؤكدة أنها واصلت بيع الخبز بخسارة لمدة عام لدعم المواطنين الذي تعرضوا سلبا بالأوضاع الاقتصادية الحالية.

و سيبلغ سعر رغيف الخبز زنة 250 جرام نحو ليرتين.

البلدية قالت إنها قررت بيع الخبز دون أرباح بسعر ليرتين اعتبارا من الثاني من الشهر الجاري.