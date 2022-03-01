أنقرة (زمان التركية) – سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على إعلان تركيا غلق المضائق المؤدية للبحر الأسود أمام السفن الحربية من كافة أنحاء العالم، بينما تكمن الأزمة حاليا في السفن الحربية الروسية التي تعبر إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن تركيا تبدي موقفا متوازنا بين الغرب وروسيا بالتزامن مع تصاعد العنف في أوكرانيا.

وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو صرح الاثنين أن إغلاق مضيقي البسفور والدردنيل سيطال السفن الحربية التابعة لجميع الدول.

وأضافت الصحيفة أن هذا الموقف المحايد يعكس رغبة تركيا، التي تجمعها بروسيا علاقات تجارية ودفاعية وطيدة، في تجنب إثارة غضب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.