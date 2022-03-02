أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن تحميل 69 في المئة من الأتراك الحكومة مسؤولية الزيادات الجنونية في أسعار الكهرباء.

وأرجع 3.7 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروبول للدراسات، سبب الزيادة في أسعار الكهرباء إلى شركات الكهرباء، بينما أفاد 2.2 في المئة من المشاركين عن عملية خصخصة الشركات هي العامل المسؤول عن هذه الزيادة.

هذا وذكر 2.1 في المئة من المشاركين أن الزيادة في أسعار الكهرباء تشكل أزمة حول العالم ولا تقتصر فقط على تركيا.

يذكر أن تركيا احتجاجات في الفترة الأخيرة احتجاجات على الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء. – تركيا، استطلاع رأي، زيادة أسعار الكهرباء