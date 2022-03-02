أنقرة (زمان التركية)ــ صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه تم إجلاء 8 آلاف و50 مواطنًا تركيًا من أوكرانيا حتى الآن، بسبب الغزو الروسي.

وأشار الوزير تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر إلى أن ألفين و604 أشخاص، بينهم مواطنون أذربيجانيون، انطلقوا من كييف وخاركيف وأوديسا وزابوريزهيا ولفيف اليوم، وبالتالي فإن عدد المواطنين الأتراك الذين تم إجلاؤهم هو 8 آلاف و 50.

وقال جاويش أوغلو “خطتنا للإجلاء الآمن لمواطنينا مستمرة”.

صرح الوزير تشاووش أوغلو، في لقاء تلفزيوني، أن إجلاء المواطنين الأتراك في أوكرانيا برا بدأ في 25 فبراير، بسبب إغلاق الأجواء البحرية والجوية بعد بدء الحرب، تم إجلاء 5 آلاف 850 مواطنًا تركيًا حتى الأمس.