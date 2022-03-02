أنقرة (زمان التركية) – قررت مؤسسة “تونة” الخيرية التركية العاملة في رومانيا منذ 27 عاما تقديم يد العون إلى النساء والأطفال الذين اضطروا لمغادرة أوكرانيا هربا من الغزو العسكري الروسي.

مؤسسة تونة، التي أسسها عدد من رجال الأعمال الأتراك والرومانيين في عام 1995، عملت على إيصال المساعدات إلى النساء والأطفال الفارين من الحرب الروسية برفقة مجموعة من المعلمين العاملين بمدارس لومينا التابعة لحركة الخدمة التركية.

وقدمت المؤسسة الخيرية المساعدات داخل شاحنة عبرت معبر سيرت الواقع على الحدود بين رومانيا وأوكرانيا.

تم تسليم بلدية سيرت المساعدات وتوزيععها من هناك بالتعاون مع السلطات الرومانية.

جدير بالذكر أن مؤسسة تونة التابعة لحركة الخدمة اتركية، سبق وأن أرسلت خلال العام الماضي شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية إلى اللاجئين في اليونان.