أنقرة (زمان التركية) – بلغ سعر القمح السلعة الاستراتيجية الأولى في العالم، أعلى مستوياته خلال 14 عاما الأخيرة مع تأثر تجارة القمح بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في بورصة شيكاغو تجاوزت أسعار القمح حاجز العشرة دولارات لكل بوشل مسجلة بهذا أعلى مستويات منذ عام 2008.

ومن المتوقع أن يؤثر الارتفاع سلبا على أسعار السلع الغذائية العالمية التي تشهد زيادة بالوقت الحالي.

مع هواجس اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سجلت أسعار القمح خلال الشهر الماضي، ارتفاعا بنسبة تجاوزت 30 في المئة.

وتعد روسيا وأوكرانيا المسؤولتان عن أكثر من 25 في المئة من صادرات القمح العالمية وخمس صادرات الذرة، غير أن الحرب المندلعة بين كليهما وتفعيل العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا أثار حالة من الفوضى في سوق الحبوب مما دفع الموردين إلى التوجه لدول أخرى غير أوكرانيا وروسيا للحصول على القمح الذي يعد أحد السلع الغذائية الأساسية.

وأوقفت عدد من الشركات كشركة آرتشر دانييلز ميدلاند، التي تعد أضخم شركة العاملة في مجال معالجة الأغذية في العالم، وكذلك شركة بانج لتجارة المنتجات الزراعية نشاطهما بالمنطقة.

وعلى الصعيد الآخر سجلت أسعار الذرة زيادة يومية تجاوزت 10 في المئة ليبلغ بهذا أعلى مستوياته منذ عام 2013.

هذا وتشهد أسعار زيت النخيل مستويات قياسية بفعل مؤثرات مختلفة كالجفاف ومشاكل العمالة.