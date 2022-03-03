أنقرة (زمان التركية)ــ رفع البرلمان التركي الحصانة عن البرلمانية المعارضة عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد سمراء غوزيل.

صحيفة “دوفار” التركية قالت إن 313 برلمانيًا صوتوا لصالح رفع الحصانة عن النائبة الكردية جوزيل، بينما صوت 52 نائبا ضد القرار.

حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، إلى جانب حزب الشعب الجمهوري صوتوا لصالح رفع الحصانة عن النائبة الكردية.

يأتي القرار بعد إطلاق تحقيقً في وقت سابق من هذا العام مع النائبة غوزيل بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني الانفصالي.

البرلمانية الكردية زارت معسكر حزب العمال الكردستاني في عام 2014، والقط لها صورة وهي تقف بجانب عضو حزب العمال الكردستاني فولكان بورا، وذلك في الوقت الذي كانت حكومة حزب العدالة والتنمية تجري مفاوضات سلام مع العمال الكردستاني.

من جانبه، دافع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن البرلمانية بإن الزيارة كانت بأمر من الدولة، في إطار مفاوضات السلام الكردية التي كانت المخابرات تجريها مع حزب العمال الكردستاني بالتنسيق مع وفد من حزب الشعوب الديمقراطي في إطار أوامر أردوغان.

قبل التصويت على القرار دافع نائب رئيس الكتلة البرمانية للحزب الكردي ساروهان أولوتش، عن غوزيل أمس الأول قائلا: “خلال مفاوضات السلام الكردية، ذهب العديد من الأشخاص إلى معسكرات حزب العمال الكردستاني ولا يمكن الإشارة إليهم على أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني.