أنقرة (زمان التركية) – وصف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الاتحاد الأوروبي الاستجابة لطلب انضمام تركيا على غرار أوكرانيا، بـ”الخطأ الفادح”.

أردوغان دعا الاتحاد الأوروبي إلى إبداء “نفس الحساسية” التي أظهرها تجاه أوكرانيا، في تعامله مع الطلب التركي بالانضمام إلى التكتل الأوروبي.

وقال أردوغان: “هل تريدون وضع تركيا على جدول أعمالكم عندما يهاجمنا أحد أيضا؟”.

تصريحات أردوغان التي تعد توسلا للاتحاد الأوروبي، لاقت ردود فعل غاضبة من المعارضة. أوزجور أوزال التابع المنتمي لأكبر أحزاب المعارضة أوضح أن تركيا باتت في حالة تقاعس وعجز حتى أنها تتوسل لغيرها.

وأضاف أوزال أنه لا يوجد مثل هذا اللوم في الدبلوماسية، فهذا خطأ فادح، وهذا يعني العجز وعدم القدرة.

وتابع أوزال: “هل هذه هي النقطة الأخيرة التي وصلنا إليها في الدبلوماسية بخصوص عضوية الاتحاد الأوروبي؟ نحن الذين تقطعت بهم السبل نتسول. لماذا؟ هل تريدهم أن يهاجمونا أيضًا؟ إنه يغار من أوكرانيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي جمد مباحثات انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي في عام 2016، بسبب ما اعتبره ابتعادًا من أنقرة عن مسار الاتحاد الأوروبي.