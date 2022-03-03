أنقرة (زمان التركية) – كشف مؤشر المعيشة في إسطنبول عن ارتفاع أسعار التجزئة في المدينة بنحو 4.44 في المئة وأسعار الجملة بنحو 3.38 في المئة على الصعيد الشهري خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وبلغت نسبة الزيادة السنوية في أسعار التجزئة في إسطنبول 55.32 في المئة وفي أسعار الجملة بنحو 58.39 في المئة وهي أعلى معدلات تضخم سنوية تشهدها المدينة منذ عام 2002.

وفق الغرفة التجارية في بلدية إسطنبول، شهد شهر شباط/ فبراير ومقارنة بالشهر السابق زيادة على صعيد أسعار التجزئة 7.04 في المئة في النفقات الشخصية والصحية و6.47 في المئة في نفقات مستلزمات المنزل و5.92 في المئة في النفقات الغذائية و5.53 في المئة في نفقات الاتصالات والنقل و2.28 في المئة في نفقات المسكن و2.25 في المئة في النفقات الثقافية والتعليمية والترفيهية و1.45 في المئة في النفقات الأخرى، بينما تراجعت نفقات الملبس بنحو 1.91 في المئة.

وعلى صعيد أسعار الجملة ارتفعت أسعار المعادن بنحو 5.48 في المئة وأسعار المواد الخام بنحو 4.35 في المئة والمواد الغذائية بنحو 3.63 في المئة والمحروقات والطاقة بنحو 3.42 في المئة ومواد البناء بنحو 2.18 في المئة والمواد الكيماوية بنحو 1.68 في المئة والمنسوجات بنحو 0.20 في المئة.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا بنسبة 4.81 بالمئة في فبراير مقارنة بالشهر السابق، وسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا 54.44٪.