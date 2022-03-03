أنقرة (زمان التركية) – أبدى دوغو برينتشاك زعيم حزب الوطن اليساري، تأييده للحرب الروسية على أوكرانيا، منتقدًا غياب الدعم التركي للرئيس فلاديمير بوتين، فيما شبه الهجوم العسكري الروسي بالغزوات التي قادها الرسول محمد (ﷺ).

تصريحات برينتشاك جاءت خلال مشاركته على قناة “أولوصال” التركية، تعليقا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

زعيم الحزب اليساري قال منتقدًا عدم الدعم التركي لروسيا في حربها على أوكرانيا، “اسطنبول ثمينة جدا بالنسبة للروس. كما أن صداقة تركيا قيمة للغاية. لماذا اختار -بوتين- بيلاروسيا بدلاً من اسطنبول؟ هذه رسالة إلى تركيا. يقول -لأردوغان-: لقد زعزعت ثقتي”.

وقال برينتشاك منتقدًا الأصوات المنددة بالحرب: “نعم لحرب التحرير الوطنية، لا للحرب الإمبريالية! إذا كنا ضد الحرب، فسوف نتخذ موقفًا مع توسع الولايات المتحدة. لا أحد من الذين يقولون لا للحرب يقول لا للناتو. إنهم لا يفعلون ذلك. قل لا للإمبريالية الأمريكي”.

أضاف: “هل نستطيع أن نقول لا لغزوة بدر التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نستطيع أن نقول لا لغزوة أحد؟ لقد حاربوا من أجل رفع الظلم، إذا كانوا قالوا لا، فلم يعد هناك إسلام”.

وأضاف برينتشاك أن الحرب الروسية في أوكرانيا مثل هذه الغزوات، فهي حرب ضد الظلم، متابعا: “نعم لحرب عادلة لا لحرب ظالمة. نعم لحرب التحرير الوطنية، لا للحرب الإمبريالية!”.

وصرح برينتشاك أن روسيا أعلنت الحرب على الإمبريالية وستجلب السلام إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه وجد أيضا شعار “لا للحرب” عبثيا.

كما أعلن برينتشاك خلال حواره أن وفد من حزبه زار موسكو، وأن رجل الأعمال التركي المعروف اتهام سانجاك كان حاضرًا أيضًا في الوفد.

وأكد زعيم حزب الوطن، أن روسيا لا تجد مواقف السيد الرئيس رجب طيب أردوغان موالية.