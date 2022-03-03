أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أدرك قيمة اتفاقية مونترو، وسينحي مشروق شق قناة إسطنبول جانبا.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال مقابلة على قناة “فوكس تي في” التركية.

بشأن بتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي أوضح خلالها أن السفن الحربية يمكن أن تمر عبر قناة إسطنبول إذا لزم الأمر، قال كيليتشدار أوغلو، إن حزبه إذا حكم البلاد، فسوف يلبي متطلبات اتفاقية مونترو ولن يفتحها أبدًا للنقاش.

وأضاف كيليتشدار أوغلو أن أردوغان لا يعرف التاريخ، لأنه لا يعرف مدى أهمية المضيق، ولأنه لم يكن يعلم أن مونترو كانت مفتاح البحر الأسود.

وتابع زعيم المعارضة: “لكنني متأكد الآن من أنه فهم واستوعب أهمية مونترو، لذلك سينحي مشروع قناة اسطنبول جانبا، على ما أعتقد”.

ويعارض حزب الشعب الجمهوري، مشروع قناة إسطنبول الذي يسعى له الرئيس أردوغان، وهو ممر مائي اصطناعي على مستوى سطح البحر، يصل البحر البحر الأسود ببحر مرمرة، ومن ثم ببحري إيجة والمتوسط.

وشدد كيليتشدار أوغلو على ضرورة أن تحافظ تركيا على حيادها تجاه أوكرانيا وروسيا، لكن يجب أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب، ويجب أن يعطي رسائل دافئة.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن تركيا لا يمكنها التخلي عن روسيا حتى لو كانت ترغب في ذلك لأنها تعتمد عليها في الطاقة، ولا يمكنها التخلي عن أوكرانيا حتى لو أرادت، لأن لديها معها علاقات تجارية.

كما ذكر كيليتشدارأوغلو أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقع أنه سيكون في مثل هذا الوضع الصعب اقتصاديًا، مؤكدا أن روسيا ستواجه أزمة اقتصادية كبيرة.