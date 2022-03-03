أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، إن موسكو لم ترسل أربع من سفنها الحربية إلى البحر الأسود بناء على “رجاء تركيا”.

جاويش أوغلو قال في تصريح لقناة “خبر تورك” إن تركيا طلبت من روسيا عدم إرسال سفنها. وذلك قبل أن تعلن نقرة لاحقًا تفعيل اتفاقية مونترو، وإبلاغ جميع الدول بمنع إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود عبر مضيقي الدردنيل والبسفور.

وقال جاويش أوغلو: “قالت روسيا إن أربع من سفنها ستعبر المضيق يومي 27 و28 فبراير، ثلاث منها غير مسجلة، لقواعد في البحر الأسود..لكننا رجونا من روسيا بأسلوب ودي ألا ترسل هذه السفن.. عقب ذلك قررت روسيا التراجع عن إرسال تلك السفن عبر المضيق”.

وذكرت وكالة رويترز البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أربع سفن روسية على الأقل كانت تنتظر قرار تركيا بالعبور من البحر المتوسط، في حين أن الولايات المتحدة “أعربت عن تقديرها” لتحرك تركيا لإغلاق المضيق، بينما قال سفير أوكرانيا في أنقرة إن كييف “ممتنة” لتركيا لتنفيذها الاتفاق “بدقة”، على حد تعبيره.

ومع أن تركيا وصفت الغزو الروسي بأنه انتهاك غير مقبول للقانون الدولي، لكن كان من اللافت أن جاويش أوغلو صاغ خطابه الخاص بروسيا بعناية فائقة لعدم الإساءة إلى موسكو، بعد أن جدد يوم الثلاثاء أن تركيا لن تنضم إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.