أنقرة (زمان التركية) – تعرض كمال أوزقيراز، مدير مؤسسة الأبحاث الشهيرة في تركيا “أوراسيا” للاعتقال.

أوزقيراز أعلن بنفسه خبر اعتقاله من خلال تدوينة على تويتر. وقال أوزقيراز إنه تم اعتقاله أثناء نزوله من الطائرة في مطار صبيحة جوكتشان.

وأشار أوزقيراز إلى أنه تم اعتقاله بتهمة “الإهانة”.

وقال أوزكيراز، في وقت لاحق إنه تم إطلاق سراحه، وذكر أن الاعتقال جاء بسبب اتهام الصحفي إبراهيم كاراجول له بإهانته، الذي ينشر مقالاته في صحيفة يني شفق.

يذكر أن استطلاعات مؤسسة أوراسيا، كانت تشير في الفترة الأخيرة إلى تراجع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.